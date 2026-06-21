Elezioni Figc, scatta l'ora del voto: il calcio italiano sceglie il nuovo presidente tra Malagò e Abete

Il grande favorito della vigilia è Giovanni Malagò, la cui candidatura è stata confermata nei giorni scorsi dal parere definitivo dell'Anac, che ha escluso qualsiasi ipotesi di ineleggibilità legata al pantouflage. L'ex presidente del Coni si presenta alle urne forte dell'appoggio compatto espresso dalla Lega Serie A, dalla Serie B, dall'Assoallenatori e dall'Associazione Calciatori. Sulla carta, questa coalizione garantisce a Malagò una solida base di partenza, ma lo sfidante Giancarlo Abete non ha alcuna intenzione di arrendersi con l'obiettivo di far valere il peso del 34% della Lega Nazionale Dilettanti, puntando su un programma di riforme strutturali per sparigliare le carte all'ultimo secondo.