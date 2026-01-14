Figc lancia "Speak Out!", webserie sul valore sociale del calcio

Per questo, la Figc ha ideato e realizzato una serie di dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire da oggi), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell'epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale. La forza del calcio, infatti, non risiede soltanto nella dimensione agonistica e spettacolare, ma soprattutto nel suo valore sociale: è uno spazio di incontro, di condivisione e di riconoscimento reciproco, in cui le differenze sociali, economiche e culturali possono attenuarsi fino a lasciare il posto a un senso di appartenenza comune. Nella visione della Figc, il calcio favorisce il dialogo e la costruzione di relazioni, soprattutto nei contesti più fragili e marginalizzati.