Calcio

Figc lancia "Speak Out!", webserie sul valore sociale del calcio

14 Gen 2026 - 14:15

La Figc lancia 'Speak Out! Il calcio racconta', la nuova webserie che mostra, da differenti angolazioni, la straordinaria capacità di penetrazione nella società civile dello sport più seguito e praticato in Italia. Il calcio non è solo un gioco ma cultura popolare, uno straordinario strumento di aggregazione e sviluppo. Un linguaggio universale capace di unire diverse generazioni.

Per questo, la Figc ha ideato e realizzato una serie di dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire da oggi), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell'epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale. La forza del calcio, infatti, non risiede soltanto nella dimensione agonistica e spettacolare, ma soprattutto nel suo valore sociale: è uno spazio di incontro, di condivisione e di riconoscimento reciproco, in cui le differenze sociali, economiche e culturali possono attenuarsi fino a lasciare il posto a un senso di appartenenza comune. Nella visione della Figc, il calcio favorisce il dialogo e la costruzione di relazioni, soprattutto nei contesti più fragili e marginalizzati. 

In questa ottica, 'Speak Out! Il calcio racconta' vuole essere un contributo al cambiamento positivo della società in cui viviamo. Una testimonianza di come il calcio, anche fuori dal terreno di gioco, sia occasione di confronto e di crescita. Il tutto attraverso una semplice struttura narrativa, in cui dieci coppie di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e della società civile raccontano storie di coraggio e tenacia, mostrando senza filtri le proprie emozioni e le proprie fragilità.

"Grazie alla sua enorme visibilità, alla passione che suscita e alla sua facilità di comunicazione - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - il calcio rappresenta un veicolo privilegiato per la diffusione di messaggi positivi, educativi e sociali. Siamo un potente agente di sviluppo culturale e ci offriamo anche come strumento per veicolare e promuovere progetti che non nascono sui campi di calcio ma che, entrando in contatto con il nostro mondo, contribuiscono alla costruzione di una società più consapevole, solidale e partecipativa".

