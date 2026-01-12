Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Figc, inaugurato a Coverciano primo corso per data analyst

12 Gen 2026 - 21:08

È stato inaugurato questa mattina a Coverciano, nell'aula magna del Centro Tecnico Federale, il primo 'corso di alta formazione in data analyst' organizzato dalla FIGC.

"Si tratta di un passaggio formativo che andava assolutamente fatto, per come si sta evolvendo il gioco del calcio ma anche la società in generale; tutti i club calcistici di alto profilo si stanno dotando di un dipartimento dedicato a questo settore" ha sottolineato durante l'inaugurazione del corso il neopresidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, che poi ha sorriso rivolgendosi alla platea degli allievi: "Questa è la mia prima uscita ufficiale da presidente e devo ammettere che non è male iniziare con questa sfida… ma sono fermamente convinto che i numeri servano". "Abbiamo ideato e sviluppato questo corso - ha quindi evidenziato a margine il coordinatore delle lezioni, Gian Marco Campagnolo, docente di Sociologia della Scienza e della Tecnologia all'Università di Edimburgo - per dare la possibilità agli uomini di calcio di accedere all'analisi dati e a nozioni statistiche. Non potevamo certo permetterci di realizzare un corso per data analyst dentro i cancelli di Coverciano che fosse per soli informatici... quindi lo abbiamo reso fruibile agli uomini di calcio. Abbiamo impostato un metodo di valutazione che riconosca non soltanto le competenze analitiche, ma anche quelle calcistiche: le domande più interessanti vengono infatti dagli uomini di campo. E per noi è fondamentale anche la competenza comunicativa, ovvero la capacità di trasferire le conoscenze di tutti questi dati all'uomo di campo. Infine un appunto: ho uno sguardo internazionale, perché lavoro sia in Inghilterra che in Germania; ho molti contatti con la comunità del football analytics in questi Paesi e devo dire che la FIGC è stata la prima a introdurre un corso di data analyst a livello federale".

Ultimi video

02:00
Il Milan frena ancora

Il Milan frena ancora

01:48
SRV MN OK MOVIOLA GENOA-CAGLIARI 12/1 SRV

La Supermoviola di Genoa-Cagliari: La Penna non sbaglia, ma fischia troppo

02:04
SRV RULLO VAR: CAOS STEP ON FOOT 12/01 (MUSICATO) SRV

Altra giornata, altra bufera arbitri: problema "Step on foot"

10:49
Gasperini: "Coppa Italia nostro obiettivo"

Gasperini: "Coppa Italia nostro obiettivo"

02:02
SRV RULLO VIGILIA ROMA-TORINO COPPA ITALIA 12/01 SRV

Roma-Torino, esclusiva Gasperini: "Coppa Italia obiettivo"

01:41
Rullo Napoli OK OK

Napoli, pro e contro: carattere, spirito e leggerezze

01:48
SRV RULLO PARADOSSO MILAN 12/01 SRV (MUSICATO)

Paradosso Milan: soffre, rischia, ma non perde da agosto

01:56
SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

00:24
Roma-Torino: martedì 13 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Roma-Torino: martedì 13 gennaio alle 21.00 su Italia 1

06:16
GASPERINI PRE TORINO parte 1 12/1 DICH

Gasperini: "Contenti del percorso fatto. Il gruppo si è compattato nelle difficoltà"

01:47
Coppa Italia, parla Gasp

Gasp: "La Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tantissimo"

01:05
Il Padova piega il Modena

Il Padova piega il Modena

01:10
Oggi c'è Genoa-Cagliari

Oggi c'è Genoa-Cagliari

01:27
Nicola sfida Spalletti

Nicola sfida Spalletti

01:53
Juve, oggi la Cremonese

Juve, oggi la Cremonese

02:00
Il Milan frena ancora

Il Milan frena ancora

I più visti di Calcio

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Musonda, il dramma dell'ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:37
Juve, il ‘caso’ rigori si chiude con un errore: adesso è Yildiz il tiratore designato
22:14
Cagliari, Pisacane: "Risultato bugiardo, sul 2-0 c'è un errore ma non faccio nomi"
22:01
Genoa, De Rossi: "Squadra e tifosi meritavano una serata così"
21:08
Figc, inaugurato a Coverciano primo corso per data analyst
20:01
Comitato nazionale Aia: "Piena solidarietà a Zappi e Marchesi"