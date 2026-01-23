Figc, il 2 febbraio a Coverciano la 34esima edizione della Panchina d'oro

La cerimonia della Panchina d'oro si inserisce all'interno di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti e nel corso della giornata saranno premiati - secondo l'insindacabile giudizio dei loro stessi colleghi - i migliori tecnici della scorsa stagione. Non sarà quindi celebrato solo il miglior allenatore della Serie A, ma saranno premiati anche i migliori mister di Serie B e Serie C, e i migliori tecnici per quanto riguarda Serie A e Serie B femminile, e Serie A - maschile e femminile - di calcio a cinque. Come avviene ormai dalla stagione 2018/2019, verrà inoltre celebrato il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, a cui verrà consegnato il premio intitolato allo storico dirigente 'Mino Favini'.