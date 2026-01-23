Figc, il 2 febbraio a Coverciano la 34esima edizione della Panchina d'oro

23 Gen 2026 - 13:28

Un appuntamento ormai immancabile, che dal 1991 cadenza il calendario sportivo: lunedì 2 febbraio Coverciano ospiterà la 34a edizione della Panchina d'oro, la cerimonia che celebra un'eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori. "La Panchina d'oro è un'istituzione del nostro calcio", sottolinea Mario Beretta, che per la prima volta sarà presente all'evento nel ruolo di presidente del Settore Tecnico. "Per gli allenatori - continua Beretta - rappresenta la vera giornata dell'anno: oltre alle premiazioni e agli interventi di ospiti illustri, la ricchezza dell'evento sta nel ritrovarsi. La condivisione è un aspetto fondamentale nel lavoro di un tecnico". 

La cerimonia della Panchina d'oro si inserisce all'interno di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti e nel corso della giornata saranno premiati - secondo l'insindacabile giudizio dei loro stessi colleghi - i migliori tecnici della scorsa stagione. Non sarà quindi celebrato solo il miglior allenatore della Serie A, ma saranno premiati anche i migliori mister di Serie B e Serie C, e i migliori tecnici per quanto riguarda Serie A e Serie B femminile, e Serie A - maschile e femminile - di calcio a cinque. Come avviene ormai dalla stagione 2018/2019, verrà inoltre celebrato il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, a cui verrà consegnato il premio intitolato allo storico dirigente 'Mino Favini'. 

Le votazioni di Serie A, Serie B e Serie C maschile avverranno la mattina stessa nelle urne di Coverciano, mentre per tutte le altre categorie i tecnici saranno chiamati a esprimere la loro preferenza on-line. 

Per quanto riguarda la parte didattica, al corso di aggiornamento - davanti alla platea di allenatori professionisti presenti nell'auditorium del Centro Tecnico Federale - saranno presenti docenti d'eccezione come l'allenatore recente vincitore di Conference League e Mondiale per club da mister del Chelsea, Enzo Maresca, e il coach di basket - già alla guida della Nazionale greca e di club come Zalgiris Kaunas, Bayern Monaco, Partizan Belgrado e Cantù - Andrea Trinchieri, in un'ottica di contaminazione tra gli sport per portare il livello formativo ai più alti livelli.

