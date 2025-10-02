Figc, Gravina: "Settore femminile in continua crescita"

"Chi oggi sposa il progetto di valorizzazione del mondo del calcio e lo fa con convinzione fa un atto di grande responsabilità, visione e lungimiranza. Questo movimento è in una crescita esponenziale straordinaria, non solo in termine di quantità ma anche di qualità che è venuta fuori anche dall'ultima competizione europea. L'Italia per quel maledetto minuto, al 96', ha rischiato di centrare un obiettivo straordinario, come la finale e centrare un momento storico". Così Gabriele Gravina, nel corso della presentazione di Athora come nuovo 'title partner' della Serie A Women che partirà nel weekend. "Questo momento è dimostrato anche dalla solidità nei campionati internazionali con le qualificazioni di alcune società di club. Il campionato di Serie A femminile sta dando grandi riscontri e risultati. La Figc crede molto in questo movimento e nel lavoro della Divisione guida da Federica Cappelletti e continueremo ad investire. Il calcio femminile è anche centro di innovazione tecnologica, la Serie A partirà con il Football Video Support, primi in Europa come calcio femminile. Questa è la dimostrazione di quanto i due livelli dei campionati si stiano avvicinando dal punto di vista quantitativo e qualitativo", ha aggiunto.