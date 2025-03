Figc, Di Marco partner Nazionali per i prossimi due anni

"È per noi un piacere e fonte di orgoglio - commenta il CEO Alberto Di Marco - essere al fianco degli atleti più amati dagli italiani nelle grandi occasioni internazionali. La Pinsa Di Marco è passione, convivialità e qualità, ed è questo che vogliamo condividere con gli atleti e con le migliaia di tifosi che seguono i propri beniamini. Come le Nazionali di calcio, così anche la nostra azienda parla di legame con la tradizione, di amore per il Paese e di attaccamento alle proprie radici, valori che si esprimono al meglio proprio nello sport e nel cibo buono e sano". "Dopo il grande successo a Casa Azzurri in Germania - commenta Giovanni Valentini, responsabile Area Revenue Figc - siamo entusiasti di rafforzare la partnership con Di Marco come Official Partner delle Nazionali italiane di calcio. La Pinsa Di Marco ha conquistato atleti e tifosi, dimostrando come eccellenza e gusto possano diventare un'esperienza unica legata allo sport. Questa collaborazione rappresenta un'opportunità strategica per valorizzare l'eccellenza gastronomica e la cultura della tradizione culinaria italiana".