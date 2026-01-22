Figc, allievi Master Uefa Pro a lezione da Fabregas

22 Gen 2026 - 20:35

Il Como guidato in panchina da Cesc Fabregas, in piena lotta per un posto in Europa in questa Serie A, è una delle grandi realtà del calcio italiano, in forte ascesa sotto tutti i punti di vista. Per conoscere meglio il lavoro di tutti i giorni dello staff tecnico lariano, gli allievi del corso Uefa Pro - il massimo livello di formazione per un allenatore - sono stati ieri e oggi ospiti proprio del Como 1907, visionandone le sedute di allenamento e confrontandosi in aula sia con il tecnico spagnolo che con i suoi collaboratori.

"L'anno scorso ero come voi, dall'altra parte, un allievo della Scuola Allenatori; ed è stata davvero una bella esperienza" ha sottolineato Cesc Fabregas rivolgendosi alla platea degli aspiranti tecnici Uefa Pro, accompagnati per questa due giorni dal presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, e dal direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, oltre che dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dai docenti Giambattista Venturati e Antonio Gagliardi. Quello al Como è il secondo stage del Master Uefa Pro in questa stagione e segue quello effettuato lo scorso dicembre al Milan di Allegri.Di seguito, l'elenco completo dei corsisti Uefa Pro di quest'anno: Matteo Andreoletti, Simone Bentivoglio, Raffaele Biancolino, Matteo Cecchetti, Andrea Chiappella, Cristiano Del Grosso, Vikash Dhorasoo, Alessandro Diamanti, Samir Handanovic, Cosimo Inguscio, Stephan Lichtsteiner, Francesco Magnanelli, Nicola Matteucci, Alexandre Nizelik, Franck Ribery, Paolo Sammarco, Vanni Sartini, Mattia Scala, Luca Tabbiani, Andrea Tedesco e Roberto Vitiello. 

