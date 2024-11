FIGC, AL VIA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER RIFORMA STATUTO

Ha preso il via all'hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino l'Assemblea Federale Straordinaria per la modifica dello Statuto della Figc adeguandolo alle indicazioni del cosiddetto emendamento Mulè, inserito nel decreto Sport e diventato legge, nel quale è scritto che "le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo". In sintesi chi, come la Serie A, porta più soldi deve avere una maggiore rappresentanza in Consiglio federale e in Assemblea elettiva. Su questo punto gli incontri avuti in via Allegri tra le parti (tre in tutto) non hanno portato a nulla e nel corso dell'ultimo Consiglio federale tenutosi lo scorso lunedì la Figc ha presentato la sua proposta alle varie componenti da far votare oggi. Successivamente è stata invece depositata quella della Lega Serie A. Da ricordare che la proposta di Gravina verrà votata per prima e se otterrà il 50% più 1 dei voti diventerebbe inutile procedere per quella della serie A. Il voto sarà palese e in forma elettronica. In caso di approvazione le altre proposte decadono ad eccezione di quelle meramente aggiuntive.