Fifa The Best: Lewandowski miglior giocatore del 2021, beffa per Mancini e Donnarumma

FIFA THE BEST

L’attaccante del Bayern supera Messi e Salah, il ct azzurro dietro a Tuchel tra gli allenatori mentre Gigio si arrende a Mendy nei portieri

Nessun italiano premiato al Fifa The Best. Il ct Roberto Mancini, in lizza come miglior allenatore, è superato da Thomas Tuchel campione in Champions col Chelsea, così come Gianluigi Donnarumma (candidato a miglior portiere) finisce alle spalle di Edouard Mendy, sempre del Chelsea. Robert Lewandowski è invece il miglior giocatore del 2021, preceduti Messi e Salah. Tre azzurri infine nella formazione top 11: Donnarumma, Bonucci e Jorginho.

MIGLIOR GIOCATORE MASCHILE: ROBERT LEWANDOWSKI

Piccola rivincita per Robert Lewandowski, che dopo essersi visto sfuggire il Pallone d’Oro, questa volta supera proprio Messi e Salah come miglior giocatore del 2021. L’attaccante polacco ha superato il record di Gerd Muller con 43 gol in 34 partite di Bundesliga nell’anno solare.

MIGLIOR GIOCATRICE FEMMINILE: ALEXIA PUTELLAS

Alexia Putellas, stella del Barcellona e della Spagna, è la migliore giocatrice del 2021. Alle sue spalle la compagna di squadra Jennifer Hermoso, con cui nel 2021 ha vinto Champions League e campionato spagnolo, e Samantha Kerr (attaccante di Chelsea e Australia).

MIGLIOR FORMAZIONE 2021 (TOP 11 FIFA)

Consolazione per l’Italia che trova tre giocatori nella top 11 della FIFA per il 2021. Ecco la formazione: Donnarumma; Alaba, Ruben Dias, Bonucci; Jorginho, Kantè, De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi.

MIGLIOR ALLENATORE SQUADRA MASCHILE: THOMAS TUCHEL

Niente da fare per Roberto Mancini che per il 2021 deve “accontentarsi” della vittoria agli Europei, non sufficiente a ricevere il premio come miglior allenatore della scorsa stagione. La Fifa, nella persona di Arsene Wenger, consegna il riconoscimento a Thomas Tuchel, vincitore della Champions League con il Chelsea. Delusione anche per Pep Guardiola, terzo tecnico in corsa.

MIGLIOR ALLENATORE SQUADRA FEMMINILE: EMMA HAYES

L’allenatrice del Chelsea femminile Emma Hayes precede Lluis Cortes (ct dell’Ucraina) e Sabrina Wiegman (coach dell’Inghilterra). La Hayes, alla guida delle Blues addirittura dal 2012, ha conquistato lo scorso anno la Premier League.

MIGLIOR PORTIERE MASCHILE: EDOUARD MENDY

E’ Edouard Mendy, estremo difensore del Chelsea campione della scorsa Champions League, ad aggiudicarsi il premio come miglior portiere del 2021. Una piccola beffa per il nostro Gianluigi Donnarumma, inserito tra i tre candidati insieme a Manuel Neuer ma non premiato nonostante la vittoria agli Europei con le ottime prestazioni soprattutto ai rigori in semifinale e in finale.

MIGLIOR PORTIERE FEMMINILE: CHRISTIANE ENDLER

In campo femminile, è Christiane Endler del Lione e del Cile la miglior portiere della stagione 2021. La numero 1 cilena, che ha vinto lo scudetto col Psg prima di passare in estate proprio al Lione, ha preceduto le avversarie Ann-Patrick Berger (Chelsea e Germania) e Stephanie Labbè (Psg e Canada).

MIGLIOR GOL (PUSKAS AWARD): ERIK LAMELA

L’argentino Erik Lamela conquista il premio come autore del gol più bello del 2021. Il riconoscimento, intitolato a una leggenda del calcio come Puskas, arriva al trequartista del Tottenham dopo la splendida rete del 14 marzo 2021 contro l’Arsenal: un colpo da biliardo di rabona. La prodezza dell’ex Roma è stata preferita a quelle di Schick e Taremi.

PREMIO FAIR PLAY: NAZIONALE DANESE

Il riconoscimento come gesto più bello del 2021 non poteva non andare alla nazionale della Danimarca e allo staff medico danese, in grado di salvare la vita a Christian Eriksen il 12 giugno 2021 quando il calciatore è stato vittima di un arresto cardiaco in campo durante la partita degli Europei contro la Finlandia.

FIFA SPECIAL AWARD: CRISTIANO RONALDO

Riconoscimento speciale infine della FIFA a Cristiano Ronaldo, premiato per la sua inimitabile carriera e per i suoi numerosi record.