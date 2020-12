Fifa The Best: Cristiano Ronaldo vota Messi, Leo snobba il portoghese

Ieri la cerimonia ha celebrato Robert Lewandowski come miglior giocatore del 2020 al Fifa The Best, oggi escono curiosità in merito alle votazioni dei giurati (hanno votato i ct delle nazionali maschili, i capitani delle nazionali maschili, un giornalista specializzato per ogni nazione e i tifosi registrati su FIFA.com). Per esempio Cristiano Ronaldo ha indicato Messi come miglior giocatore ma la Pulce ha completamente snobbato l'amico-rivale scegliendo Neymar.