The Best FIFA Awards: Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi finalisti per il miglior giocatore

Saranno Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski a contendersi il The Best 2020. Il vincitore, assieme a quelli delle altre categorie, sarà annunciato questa sera con un evento, trasmesso dalle ore 19 in streaming sul nostro sito nell'ambito di "The Best FIFA Awards" che si terrà a Zurigo. Nettamente favorito il polacco, dopo un'annata di gol e trionfi con la maglia del Bayern Monaco.