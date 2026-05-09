Novità ai Mondiali: saranno tre le cerimonie di apertura, una per ciascun Paese ospitante

I prossimi Mondiali di calcio si apriranno con una formula inedita: tre cerimonie di apertura, una per ciascuno dei Paesi ospitanti. Lo ha annunciato la Fifa. La prima andrà in scena l’11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico e precederà la sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica e vedrà sul palco la star colombiana del reggaeton J Balvin, la cantante messicano-spagnola Belinda e il calciatore messicano Alejandro Fernandez. Il giorno successivo sarà il turno del Canada, che a Toronto vivrà la propria cerimonia prima della sfida con la Bosnia Erzegovina, accompagnata dalle esibizioni del cantante Vegedream, dell'attrice e ballerina di casa Nora Fatehi, delle star Alanis Morissette e Michael Bublé. In serata, a Los Angeles, gli Stati Uniti inaugureranno il loro Mondiale prima dell’esordio contro il Paraguay con uno show al Sofi Stadium che coinvolgerà Katy Perry, il rapper Future e Anitta, in un trittico di celebrazioni che segnerà l’avvio della prima edizione a 48 squadre.