L'ANNUNCIO

Novità ai Mondiali: saranno tre le cerimonie di apertura, una per ciascun Paese ospitante

Lo ha annunciato la Fifa: si parte l'11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico

09 Mag 2026 - 10:42
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© sportmediaset | Dall'Atzeca di Città del Messico al MetLife di New York: 80 partite in 16 stadi, scorri la gallery e scoprili tutti
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I prossimi Mondiali di calcio si apriranno con una formula inedita: tre cerimonie di apertura, una per ciascuno dei Paesi ospitanti. Lo ha annunciato la Fifa. La prima andrà in scena l’11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico e precederà la sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica e vedrà sul palco la star colombiana del reggaeton J Balvin, la cantante messicano-spagnola Belinda e il calciatore messicano Alejandro Fernandez. Il giorno successivo sarà il turno del Canada, che a Toronto vivrà la propria cerimonia prima della sfida con la Bosnia Erzegovina, accompagnata dalle esibizioni del cantante Vegedream, dell'attrice e ballerina di casa Nora Fatehi, delle star Alanis Morissette e Michael Bublé. In serata, a Los Angeles, gli Stati Uniti inaugureranno il loro Mondiale prima dell’esordio contro il Paraguay con uno show al Sofi Stadium che coinvolgerà Katy Perry, il rapper Future e Anitta, in un trittico di celebrazioni che segnerà l’avvio della prima edizione a 48 squadre.

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