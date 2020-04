Fifa, Infantino: "Presto un fondo di emergenza per i club"

Gianni Infantino lancia un messaggio al calcio mondiale: "Sappiamo che il movimento è in difficoltà quindi stiamo lavorando per avere un fondo con una struttura di governance indipendente oltre a soluzioni più flessibili per far fronte alle esigenze dei club in questo momento". Il presidente Fifa aggiunge: "Ho per questo chiesto di anticipare il pagamento della seconda parte dei vostri costi operativi e di derogare l'adempimento degli obblighi sia per quest'anno che per l'anno scorso. Non laceremo soli i club".