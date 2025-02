Fifa, Infantino difende Mondiali in Arabia e rapporto con Trump

Il presidente della Fifa Infantino si è speso a difesa della Coppa del Mondo in Arabia Saudita nel 2034 e del suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al regno del Golfo è stato concesso in modo controverso il diritto di ospitare la Coppa del Mondo in un congresso della Fifa a dicembre, nonostante le preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani, i rischi per i lavoratori migranti e la criminalizzazione delle relazioni omosessuali. La decisipone della Fifa è stato criticata anche dalla federazione calcistica norvegese, ma, parlando a Belfast, Infantino ha affermato: "C'è stata una decisione del Congresso, che ha unito il mondo intero. Penso che sia stato un passo molto positivo per il calcio, portare, in otto anni, il calcio in tutto il mondo, ospitando tutti. Dobbiamo portare tutti al tavolo. Andremo in Nord America nel 2026, ora andremo in Sud America, andremo in Africa, andremo in Europa nel 2030. Torneremo in Asia per il 2034. Il Congresso Fifa ha approvato ciò, è stato fatto dopo un rapporto approfondito su tutto questo". Infantino ha anche dovuto affrontare domande sul suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti Trump e la sua famiglia. La figlia di Trump, Ivanka, ha partecipato al sorteggio della Coppa del Mondo per club Fifa, mentre Infantino ha partecipato all'insediamento di Trump a gennaio.