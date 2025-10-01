Fifa, al museo una mostra sulla tecnologia al servizio del calcio

"Ciò che rende questa mostra davvero speciale è che propone uno sguardo inedito dietro le quinte per conoscere più da vicino il mondo dell'innovazione calcistica. I visitatori potranno scoprirla in prima persona e non semplicemente leggendo delle notizie", Innovation in Action è suddivisa in cinque aree tematiche: trasmissioni e media, dati intelligenti, arbitraggio e sportività, disputa del gioco e innovation Lab. L'esperienza immersiva va dalle telecamere statiche in bianco e nero della Coppa del Mondo '54 alle riprese 4k in ultra-slow motion delle recenti edizioni della kermesse mondiale, o consente di indossare i panni di un arbitro nelle referee review area ed esplorare come le procedure delle prove sul campo garantiscono le condizioni perfette per i calciatori più forti del mondo.