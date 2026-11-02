Insulti a Ferrieri Caputi, furia Como: "Inaccettabili, danneggiano l'immagine del club"

Il Como "prende fermamente le distanze dalle frasi e dagli atteggiamenti sessisti uditi durante la gara con il Venezia, comportamenti inaccettabili che non rispecchiano i valori del Club e che ne danneggiano l'immagine". Così il club lombardo a LaPresse in riferimento agli insulti ricevuti dalla direttrice di gara Ferrieri Caputi dopo un rigore revocato dal Var al Venezia nel corso della sfida di serie A tra i lagunari e il Como al 'Sinigaglia'. Il club "farà tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare che episodi di questo genere si ripetano in futuro", aggiunge il Como.