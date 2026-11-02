Insulti a Ferrieri Caputi, furia Como: "Inaccettabili, danneggiano l'immagine del club"

02 Nov 2026 - 18:14
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Il Como "prende fermamente le distanze dalle frasi e dagli atteggiamenti sessisti uditi durante la gara con il Venezia, comportamenti inaccettabili che non rispecchiano i valori del Club e che ne danneggiano l'immagine". Così il club lombardo a LaPresse in riferimento agli insulti ricevuti dalla direttrice di gara Ferrieri Caputi dopo un rigore revocato dal Var al Venezia nel corso della sfida di serie A tra i lagunari e il Como al 'Sinigaglia'. Il club "farà tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare che episodi di questo genere si ripetano in futuro", aggiunge il Como.

Già la scorsa stagione, in occasione della sfida di campionato con l'Inter giocata ad aprile, il presidente dei lombardi Mirwan Suwarso in un post su Instagram si era scusato per il comportamento di alcuni tifosi presenti in tribuna d'onore, che avevano insultato i dirigenti nerazzurri.

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