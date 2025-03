Feyenoord, rinviata la partita di Eredivisie prima del ritorno con l'Inter

L'Eredivisie tende una mano al Feyenoord. La Federcalcio olandese ha infatti deciso di accogliere la richiesta degli avversari di Champions dell'Inter di rinviare la partita di campionato contro il Groningen, inizialmente in calendario per l'8 marzo, al 2 aprile. Il Feyenoord dunque avrà la possibilità di riposare nel weekend per preparare al meglio la gara di ritorno contro i nerazzurri. Una decisione che potrebbe sembrare incredibile, ma in Olanda non è una novità: la KNVB infatti è solita accogliere richieste del genere per favorire il percorso europeo delle squadre olandesi. L'Inter invece, tra l'andata al De Kuip e il ritorno in casa, affronterà regolarmente il Monza a San Siro sabato sera.