Festa al rientro del Napoli, migliaia di tifosi all'aeroporto

Una folla di migliaia di tifosi ha accolto la scorsa notte il Napoli all'aeroporto di Capodichino per festeggiare il primo posto in classifica conservato a Parma, quando manca ora un solo match alla fine del campionato. L'aereo con la squadra azzurra che tornava dopo il pareggio al Tardini ha trovato all'1:40 di stanotte allo scalo migliaia di tifosi con fumogeni rossi e bandiere, che hanno intonato i cori dello scudetto in arrivo, cantando 'la capolista se ne va'. Una prima piccola festa di cui la città aveva bisogno, in attesa dell'ultimo match che si giocherà al Maradona contro il Cagliari, in cui, se il Napoli vince, conquisterà lo scudetto. La partita si potrebbe giocare in settimana, la data deve essere decisa, lasciando la domenica per un possibile spareggio se l'Inter rimontasse. Il calendario dell'ultima giornata viene deciso dal consiglio della Lega calcio di serie A.