FERRERO: "RIGORE SAMP-MILAN? LE GRANDI LA SMETTANO DI PARLARE DI ARBITRI"

31/03/2019

Ferrero, presidente della Samp, è tornato sull'episodio del rigore non concesso a Piatek nel match contro il Milan ai microfoni di "Tutti Convocati" su Radio24: "Il penalty? Non ho avuto paura perché non c'era niente. Le grandi la devono smettere di parlare di arbitri, pensassero a giocare a calcio".