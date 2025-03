Fenerbahce-Rangers, tifoso scozzese muore dopo esser stato investito a Istanbul

Un uomo (di cui non sono state rese note le generalità) è morto dopo essere stato investito mentre attraversava una strada di Istanbul nel distretto di Besiktas. Si tratta di un tifoso dei Rangers di Glasgow che si trovava nella Capitale turca per seguire la partita in programma questa sera contro il Fenerbahce. A riportare la triste notizia è stato proprio il club scozzese attraverso i propri canali social. "Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa di uno dei nostri tifosi in un incidente stradale avvenuto nella notte a Istanbul. I pensieri immediati di tutto il club sono rivolti alla famiglia e agli amici in questo momento incredibilmente difficile. Siamo in costante contatto con le autorità turche e britanniche per questo tragico incidente"