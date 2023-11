Felipe Melo in tackle su Mbappé: "È uno stupido, tenesse la bocca chiusa" 

BRASILE

Il calciatore brasiliano tutt'altro che tenero verso l'attaccante del Psg: "Per fortuna non ha giocato contro di me"

A Kylian Mbappé non piace il calcio brasiliano. Il campione francese lo ha definito poco sviluppato, e subito è arrivata la risposta di Felipe Melo, rappresentante del movimento verdeoro noto pure in Italia. Il 40enne, che solo pochi giorni fa ha alzato al cielo la Copa Libertadores con la Fluminense ai danni del Boca Juniors è andato gù duro contro la stella del Psg: "Lo considero uno stupido, ha ancora tanto da imparare".

Il classe 1983, reso 'celebre' suoi tackle in campo è stato tutt'altro che leggero verso Mbappé: "Ha segnato tre gol in finale ma l'Argentina è diventata campione e Messi è il migliore del mondo - ha detto il brasiliano ai microfoni di Tnt Sports -. Ha ancora molto da imparare, non può parlare di calcio sudamericano. Lo considero un grande giocatore, probabilmente vincerà tre o quattro Palloni d'Oro, ma deve tenere la bocca chiusa. Dall'Europa vengono per cercare giocatori in Sudamerica, non in Francia. Per fortuna non ho avuto la possibilità di giocare contro di lui, per fortuna non so se per me o per lui".