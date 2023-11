Messi Pallone d'Oro ma niente premio rookie dell'anno in Mls

USA

Il fuoriclasse argentino è stato battuto dall'attaccante greco dell'Atlanta United Giorgos Giakoumakis

L'ottava meraviglia di Messi

































Mentre in Europa continua a collezionare Palloni d'Oro, negli Usa Lionel Messi non sembra aver impressionato molto gli addetti ai lavori. La stella dell'Inter di Miami e dell'Mls non è infatti riuscito ad aggiudicarsi il premio di "rookie", ovvero il riconoscimento riservato della lega nordamericana al miglior nuovo arrivo dell'anno. La Pulce è stata battuta dall'attaccante greco dell'Atlanta United Giorgos Giakoumakis, che ha ottenuto il titolo dopo aver segnato 17 gol in questa stagione.

In una nota, la Mls ha sottolineato che il premio "riconosce i meriti del giocatore di maggior impatto dell'anno e che ha fatto il suo debutto nella MLS durante la stagione regolare 2023". Messi è arrivato nella lega nordamericana, all'Inter Miami, soltanto a luglio e ha giocato la sua prima partita ufficiale della Mls a fine agosto, non riuscendo a far risalire il team della Florida e fallendo la qualificazione per i playoff. Eppure sarebbe difficile negare l'impatto di Messi come fonte di guadagni per il campionato, avendo fatto notevolmente incrementare gli acquisti di biglietti o 'pacchetti' di partite della stagione Mls e le vendite di souvenir, in primis le maglie dell'Inter, diventando allo stesso tempo un'enorme attrazione in ogni città in cui Miami ha giocato.

Messi ha anche aiutato la sua squadra a vincere la Coppa delle Leghe, regalando all'inter Miami il primo trofeo, quello della nuova competizione a cui partecipano club della Mls e del campionato messicano. Ma nonostante tutto questo, il rookie dell'anno è stato Giakoumakis. Numeri alla mano, nella ripartizione delle votazioni da parte dei giocatori della Mls, dei media e degli staff tecnici, Messi ha primeggiato nei voti dei calciatori con il 35,54% delle preferenze contro il 34,34% di Giakoumakis. Ma gli staff tecnici hanno preferito l'attaccante greco con il 46,34% contro il 34,15% della Pulce.

dite la vostra 02 nov 2023

Trionfo di Giakoumakis nei voti della stampa specializzata, con il 56,65% per Giakoumakis e solo il 12,14% per Messi, battuto anche dal tedesco Eduard Loewen del St. Louis City, che ha preso il 20,23%. Giakoumakis è il secondo giocatore consecutivo dell'Atlanta United a vincere il premio come miglior esordiente dopo Thiago Almada, collega di Messi nella nazionale argentina, che è stato il rookie dell'anno nel 2022.