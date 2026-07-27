Federico Chiesa tra il rosso Liverpool e l'Azzurro Italia: "Voglio restare qui e riconquistare l'Italia"

Il primo segnale positivo è arrivato dall'esordio di Iraola in panchina: nell'amichevole vinta 4-2 sul Sunderland a Nashville, Chiesa è partito titolare e ha anche trovato il gol. Il tecnico basco lo ha provato come attaccante centrale, una novità per un giocatore abituato a partire largo sulla fascia. "Ho giocato tutta la mia carriera come esterno ma sono felice di giocare anche come attaccante". Un cambio di prospettiva che potrebbe diventare un'opportunità, anche considerando le difficoltà offensive del Liverpool. "Mi ha schierato come attaccante e vuole che giochi in quella posizione. Le uniche conversazioni che ho avuto con Iraola riguardavano il pressing e le tattiche. È difficile dire altro, ma ogni inizio stagione è un nuovo capitolo". E il suo obiettivo è chiaro: convincere il nuovo allenatore. "Non mi interessa il passato, sto cercando di dare il massimo per questo nuovo tecnico. Sono felice qui al Liverpool. Amo il club, amo i tifosi, amo tutto. Sto facendo del mio meglio per avere un'opportunità". Chiesa, però, non nasconde le ambizioni della squadra. Dopo il titolo conquistato due stagioni fa, il quinto posto dell'ultima Premier League non può essere considerato un traguardo. "Al Liverpool meritiamo di più: due anni fa eravamo campioni d'Inghilterra, l'anno scorso abbiamo rischiato di uscire dalla zona Champions. Dobbiamo fare meglio, anche in Europa". Sul futuro resta concentrato solo sul presente: "In questo momento penso soltanto al Liverpool".