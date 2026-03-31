Federazione Iran: "Sulla partecipazione al Mondiale ci atterremo a decisione Fifa"

"Per noi ciò che più conta sono le regole e i regolamenti della Fifa. Ci atterremo a qualsiasi decisione della Fifa". Così il vicepresidente della federcalcio iraniana Mehdi Mohammad Nabi dopo le parole del numero uno della Fifa Gianni Infantino che ha assicurato che, nonostante il conflitto in corso con Stati Uniti e Israele, l'Iran parteciperà al Mondiale di calcio di quest'estate. "Ogni paese ospitante ha preso degli impegni con la Fifa e deve rispettarli", ha aggiunto Nabi esprimendosi poi sull'incontro tra Infantino e la nazionale iraniana a margine dell'amichevole odierna con il Costa Rica ad Antalya. "Quando ha saputo che stavamo organizzando delle amichevoli è venuto a trovarci di persona, abbiamo avuto una discussione proficua", ha concluso.