Favola Sabah: l’allenatore in panchina grazie a… "Chi vuol essere milionario?"

13 Ott 2026 - 22:08
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© Foto da web

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A volte, per realizzare un sogno, bisogna davvero tentare il tutto per tutto, persino un quiz televisivo. Nel 2000 Valdas Dambrauskas è un giovane lituano senza grandi disponibilità finanziarie, ma con un obiettivo fisso: diventare un allenatore di calcio professionista. Senza un passato da giocatore e con un budget limitato, decide di fare un azzardo e partecipa a "Chi vuol essere milionario?" nella sua nazione, vincendo il montepremi. Con quei soldi in tasca, vola in Inghilterra insieme alla moglie per studiare nelle migliori accademie di Londra, facendo gavetta in club come Brentford, Fulham e Manchester United e partendo addirittura dalla nona divisione inglese. Da quel momento inizia un lungo e affascinante viaggio tra Lituania, Lettonia, Slovenia, Bulgaria, Croazia, Grecia, Cipro e Ungheria, fino alla consacrazione in Azerbaigian, dove al primo anno ha conquistato uno storico e trionfale "double" tra campionato e coppa nazionale e poi ha conquistato la qualificazione in Champions, dove questa sera ha ottenuto la prima storica vittoria. Una storia di pura determinazione, anzi una favola.

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