"Fantastica Routine": la Serie A scende in campo per l'istruzione dei bambini rifugiati

In occasione dei quarti di finale di Coppa Italia (26, 27 e 28 gennaio) e della 20.ma giornata di Serie A Tim (29, 30 e 31 gennaio), in collaborazione con la Lega Serie A, viene promossa la Campagna “Fantastica Routine” di UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati, per raccogliere fondi da destinare all’istruzione dei bambini rifugiati. Il COVID-19 ha cambiato la nostra vita. Abbiamo perso molte delle nostre sicurezze e anche le cose più banali hanno assunto sembianze diverse. Oggi ci rendiamo conto di quanto fosse “fantastica” la routine di un tempo e vorremmo solo tornare alla normalità. Anche per i bambini rifugiati, la scuola era una routine prima di essere costretti a fuggire dalle violenze. Forse adesso possiamo capire più facilmente che senza istruzione nessun bambino può avere un futuro.