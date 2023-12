Fallo a metà campo, il Var interviene "Perchè in Napoli-Inter non è successo?"

DOPO FROSINONE-TORINO

Social scatenati: a una settimana di distanza la polemica su quanto accaduto al Maradona non si è ancora spenta

Mentre si appresta a concludersi la 15esima giornata di Serie A, a far discutere sono ancora le questioni arbitrali. Fari puntati su Frosinone-Torino, con l'arbitro Massimi sospeso oggi da Rocchi. Tra i motivi la mancata interruzione del gioco per il fallo di Gelli su Ricci a centrocampo: da lì era successivamente scaturito il rigore, prima assegnato e poi tolto, per un intervento di Buongiorno di Buongiorno su Kaio Jorge. A salvare il fischietto è stato il Var, che lo ha richiamato subito al monitor per rivedere l'azione da capo.

Dopo quanto accaduto allo Stirpe, ai più è tornata in mente l'azione che ha condotto al gol Calhanoglu in Napoli-Inter di 7 giorni fa al Maradona. All'origine dell'azione un presunto fallo contestatissimo dal Napoli di Lautaro su Lobotka. Nell'occasione l'arbitro Massa, che ha fatto regolarmente giocare, non è stato nemmeno chiamato all'on field review. Il differente operato in due situazioni sulla carta simili è stato sottolineato da tanti sui social, con annesse polemiche.

