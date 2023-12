Massimi conclude in anticipo il 2023: il designatore Rocchi lo ferma dopo gli errori di Frosinone-Torino

LA DECISIONE

Il fischietto molisano è stato fermato dopo la mancata espulsione di Anthony Oyono e un rigore revocato con l'ausilio del Var

© Getty Images Alcune decisioni discutibili durante il match fra Frosinone e Torino sono costate care a Luca Massimi che vedrà il proprio 2023 concludersi con largo anticipo. L'arbitro molisano è stato fermato dal designatore Gianluca Rocchi che ha deciso di metterlo "in panchina" per alcune giornate dopo alcune sviste riguardanti la sfida dello Stirpe finita con un pari a reti bianche. Sul risultato pesano infatti una mancata espulsione nei confronti di Anthony Oyono che avrebbe lasciato i ciociari in dieci e un rigore concesso e subito dopo revocato con l'ausilio del Var.

Primo tempo da dimenticare per il fischietto della sezione di Termoli che al decimo ha deciso di sorvolare su un calcione di Oyono a Raoul Bellanova dopo che il calciatore frosinate era stato ammonito solo due minuti prima. Inutili le vivaci proteste di Ivan Juric che si è ritrovato così visto sfuggire la possibilità di giocare quasi tutta la partita in undici contro dieci.

Il direttore di gara è caduto in fallo per la seconda volta al quindicesimo quando ha fischiato un rigore per i ciociari in seguito a un contatto in area fra Kajo Jorge e Alessandro Buongiorno. A sistemare le cose in questo caso ci ha pensato il Var che ha rivisto l'azione e ha notato un fallo di Francesco Gelli su Samuele Ricci all'inizio dell'azione, consentendo così a Massimi di evitare di commettere un'altra svista complice la simulazione del brasiliano.

Troppi errori per Rocchi che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha così deciso di fermare il 35enne molisano dopo 24 apparizioni in Serie A di cui tre nell'ultima stagione.