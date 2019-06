Fake news su Facebook: "Ciro Ferrara è morto". Lui replica: "Mi dovete sopportare..."

15/06/2019

"Qualche folle su Facebook ha scritto che Ciro Ferrara è morto. Ciro Ferrara non è ancora morto, quindi volevo rassicurare amici, parenti e tutti coloro che mi seguono. Sono ancora qua, mi dovete sopportare". L'ex difensore di Napoli, Juventus e della Nazionale interviene sul proprio profilo Instagram per smentire con forza la fake news circolata in rete. Lo fa dopo aver pubblicato lo screenshot della falsa notizia diffusa da un utente sul social network, accompagnato da un eloquente messaggio: "Sono morto senza saperlo"... Ferrara è apparso scuro in volto ma alla fine ha salutato tutti i suoi follower col sorriso. A dispetto dello scherzo di pessimo gusto che lo ha visto involontario protagonista.