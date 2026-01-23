Fabbian: "Nazionale un traguardo, ma la mia testa è concentrata sulla Fiorentina"

"La Nazionale è un traguardo a cui un giocatore deve ambire, ma la mia testa ora è qui". Lo ha detto nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina Giovanni Fabbian, centrocampista 23enne arrivato in prestito dal Bologna. Su quello che il tecnico Vanoli Paolo Vanoli gli ha chiesto, Fabbian ha aggiunto: "Vanoli mi ha chiesto solo di dare il massimo e cercherò di mettere a disposizione tutte le mie qualità per aiutare la squadra".