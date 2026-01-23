Fabbian: "Nazionale un traguardo, ma la mia testa è concentrata sulla Fiorentina"
"La Nazionale è un traguardo a cui un giocatore deve ambire, ma la mia testa ora è qui". Lo ha detto nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina Giovanni Fabbian, centrocampista 23enne arrivato in prestito dal Bologna. Su quello che il tecnico Vanoli Paolo Vanoli gli ha chiesto, Fabbian ha aggiunto: "Vanoli mi ha chiesto solo di dare il massimo e cercherò di mettere a disposizione tutte le mie qualità per aiutare la squadra".
"Io sono un professionista. Quando abbiamo giocato l'altro giorno non sapevo che ci fosse la possibilità di arrivare qui. Ma io do sempre il massimo per il club con cui gioco", aggiunge poi sul gol che ha realizzato domenica scorsa con la maglia rossoblù proprio contro quella che sarebbe diventata, da lì a poche ore, la sua nuova squadra. Sulla posizione in campo, Fabbian ha spiegato. "Ho fatto tutti i ruoli: trequartista, mezz'ala, esterno. Mi metto a disposizione dell'allenatore. So che posso avere ancora margini di miglioramento. Lavorerò col mister anche per questo".