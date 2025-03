FA Cup, l'Aston Villa approda in semifinale: Rashford decisivo

Marcus Rashford ha segnato i suoi primi gol per l'Aston Villa, aiutando la sua nuova squadra a battere il Preston, formazione di seconda divisione, per 3-0 e a raggiungere le semifinali della FA Cup per la prima volta dal 2015. Rashford ha riacceso la sua carriera al Villa da quando è arrivato in prestito dal Manchester United. L'attaccante ha segnato al 58' e al 63' minuto prima che Jacob Ramsey segnasse il terzo gol. Il Villa non vince un trofeo da quando ha conquistato la Coppa di Lega inglese nel 1996. Il Crystal Palace e il Nottingham Forest sono già qualificati per le semifinali, mentre il Manchester City giocherà in trasferta contro il Bournemouth nell'ultima partita dei quarti di finale in programma.