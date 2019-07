EUROPEO UNDER19: ITALIA SCONFITTA 3-0 DAL PORTOGALLO

14/07/2019

E' iniziato con una sconfitta il cammino dell'Italia Under-19 agli Europei di categoria. Nella gara inaugurale andata in scena al Banants Stadium di Yerevan, capitale dell'Armenia, la squadra guidata dal ct Nunziata è stata battuta per e 3-0 dal Portogallo. Nell'altra partita del girone la Spagna ha invece sconfitto per 4-1 i padroni di casa dell'Armenia, prossimi avversari degli Azzurrini mercoledì.