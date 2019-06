Europeo Under 21: Italia in semifinale se...

22/06/2019

La sconfitta contro la Polonia ha compromesso l'Europeo Under 21 dell'Italia. La selezione di Gigi Di Biagio per sperare di passare il turno, qualificandosi alla semifinale ed evitando il fallimento continentale nel torneo organizzato in casa, deve assolutamente battere il Belgio, ma potrebbe non bastare. Gli Azzurrini non sono padroni del proprio destino e dovranno tenere un orecchio attento sul risultato di Spagna-Polonia prima e, se tutto andrà bene, a quelli degli altri gironi nei giorni successivi con il rischio di veder comunque tutto compromesso in caso di pareggio in Romania-Francia, che con un punto a testa passerebbero entrambe il turno. Le ipotesi sono due: vittoria del gruppo oppure, più remota, migliore seconda.



L'ITALIA VINCE IL GRUPPO SE

- Batte il Belgio e la Spagna batte la Polonia con 1 o 2 gol di scarto.



MIGLIORE SECONDA

- Batte il Belgio, finisce dietro Spagna o Polonia, e le seconde degli altri gironi (Germania, Danimarca o Austria nel gruppo B, Francia e Romania nel gruppo C) chiudono a quota 6 punti (o meno) con una differenza reti inferiore a quella degli azzurri o, a parità di differenza reti, con meno gol segnati, o, in caso di ulteriore parità, con un punteggio disciplina più alto.