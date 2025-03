Europeo U17, Azzurrine inserite con Spagna, Polonia e Francia

Spagna, Francia e Polonia: saranno queste le avversarie della Nazionale Under 17 femminile nel girone della fase finale del Campionato Europeo di categoria. Un sorteggio certamente non benevolo per le ragazze di Selena Mazzantini, che sulla strada del torneo continentale si ritroveranno di fronte le campionesse in carica (Spagna), oltre alle Nazionali arrivate terza (Polonia) e quarta (Francia) all'ultima edizione della manifestazione. Il 5 maggio le Azzurrine esordiranno nel torneo con la Polonia (alle ore 18, al Torsvollur Stadium) nell'insolito - dal momento che per la prima volta l'arcipelago scandinavo ospiterà l'ultimo atto di una manifestazione UEFA - e spettacolare palcoscenico delle Isole Faroe, con la consapevolezza di essere comunque tra le otto squadre più forti del Vecchio Continente, dopo aver raggiunto la qualificazione alla fase finale grazie a un cammino condito da due soli reti subite in sei partite ufficiali. "Con lo staff tendiamo a ragionare una partita alla volta e proprio per quello che ci ha riservato l'urna sarà importante continuare a fare così: ragionare e concentrarci sulla prima sfida, per poi affrontare la seconda gara in maniera più serena" commenta Selena Mazzantini, presente a Klaksvik, al sorteggio ufficiale della Uefa. "Guardo - continua l'allenatrice azzurra - agli aspetti positivi di questo sorteggio: disputeremo tutte e tre le partite del girone nello stadio principale, una struttura davvero bella. Il fatto di affrontare poi la Polonia come prima avversaria del girone, può essere visto come un ulteriore aspetto positivo. È vero: sono tre squadre fortissime e due di queste sono delle vere e proprie superpotenze del movimento. Ma anche noi siamo forti. Dovremo essere bravi a fare meno errori possibili e preparare le gare nei minimi dettagli; ma siamo abituati a fare questo. Essere arrivati fino a qua, alla fase finale, significa che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e ci rende sereni: tutto quello che arriverà, sarà in più. E poi con lo spirito competitivo che abbiamo, ce la giocheremo fino all'ultimo".