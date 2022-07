Europei femminili: crollo dell’Italia all’esordio, la Francia stravince 5-1

EUROPEO

Debutto molto negativo per le azzurre di Milena Bartolini, che subiscono la manita già a fine primo tempo: tripletta di Geyoro

Comincia nel peggiore dei modi l’Europeo femminile dell’Italia: al New York Stadium di Rotherham (Inghilterra) la Francia supera 5-1 le azzurre nella loro partita di esordio nel gruppo D. Francesi che vanno subito sul doppio vantaggio tra il 9’ e il 12’ con Geyoro e Katoto; allo scadere del primo tempo la Nazionale di Diacre vola con Cascarino (39’) e ancora Geyoro (40’ e 45’). Inutile il gol di Piemonte al 77’. Giovedì ci sarà l’Islanda. © Getty Images

Sicuramente la Francia era (ed è) la netta favorita di questo Europeo di calcio femminile. Tuttavia il passivo subìto dall’Italia al suo debutto è veramente troppo pesante: il match che dà il via al suo campionato termina infatti 5-1, con un risultato già ampiamente determinato allo scadere del primo tempo.



Subito grande occasione per le azzurre al 4’: Peyraud-Magnin interviene splendidamente su Bonansea che, a tu per tu con il portiere transalpino, lascia partire un gran destro non riuscendo però a trovare la rete del vantaggio. Gol sbagliato, gol subìto: 5 minuti più tardi la bella opportunità per Bonansea, c’è il cross di Diani dalla corsia di destra, Gama non riesce ad allontanare il pericolo e sul pallone vagante si avventa Geyoro, la quale da due passi buca Giuliani per l’1-0. Neanche il tempo di riposizionare il pallone a metà campo che arriva l’immediato raddoppio: Karchaoui è incontenibile sulla sinistra, il suo traversone viene respinto centralmente da Giuliani sul destro di Katoto che non può sbagliare da zero metri.



Le autrici dei due gol francesi sfiorano il tris a cavallo del 20’. Il 3-0 è rimandato però al 39’, quando Cascarino si accentra e fa partire un gran bolide col destro dalla distanza. Come se non bastasse, poco dopo arriva addirittura il pokerissimo con tripletta per Geyoro, che prima è tutta sola davanti a Giuliani e poi la trafigge con un destro al volo dagli 11 metri. Nella ripresa il risultato cambierà solo con il gol di testa della bandiera della subentrata Piemonte, al 77’, sul cross di Boattin. Il gruppo D dice che la Francia vola in testa da sola con 3 punti; due in più del Belgio. Giovedì ci sarà l’Islanda, anche lei con un punto: non si potrà più sbagliare.