Torino, la prima in Europa League al Moccagatta di Alessandria

05/07/2019

Lo stadio di casa del Torino di Mazzarri non sarà disponibile fino al 1° agosto per via dei lavori al terreno di gioco e alcuni eventi tra cui il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Per questo motivo la società aveva chiesto alla Uefa di poter disputare la prima partita in trasferta contro una tra Kukesi e Debrecen. Una proposta che non è stata accolta dalla federazione internazionale e che costringerà i granata a giocare in esilio il turno.



Dopo il no arrivato da Nyon, il Torino dovrà giocare "in casa" il 25 luglio e secondo le prime indiscrezioni societarie la scelta sarebbe ricaduta sul Moccagatta di Alessandria, uno stadio da 6mila posti "a casa" di Urbano Cairo, con il patron che è nato proprio in quella provincia. Il Toro ha già giocato nel 2018 in quell'impianto una sfida dal sapore europeo contro il Nizza, ma in quell'occasione si trattò di un'amichevole precampionato.