Si scrive Europa League, si legge Coppa Italia: il Napoli sfida Sarri per il trionfo finale

12/12/2018

"Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità in tutte e sei le partite, nn c'è rammarico. È mancato poco, ma questa amarezza ce la portiamo in Europa League , con la consapevolezza di poter fare bene e dire la nostra" ha dichiarato Carlo Ancelotti dopo la sconfitta sul campo del Liverpool che è costata l'eliminazione dalla Champions al Napoli , che come l' Inter ripartirà a febbraio dai sedicesimi di finale con l'obiettivo di conquistare una coppa che manca in Italia dal lontano 1998/99, quando la vinse il Parma .

Azzurri e nerazzurri, in virtù del terzo posto nei rispettivi gironi di UCL, raggiungono infatti in Europa League la Lazio e, se i rossoneri riusciranno a conquistare la qualificazione ad Atene, anche il Milan, portando a quattro il numero di squadre italiane impegnate ai sedicesimi di finale e candidando l'Italia come uno dei Paesi favoriti alla vittoria finale.

Come sottolineato anche da Ancelotti, la finale che si giocherà a Baku diventa a questo punto della stagione un obiettivo importantissimo per le nostre squadre, che il prossimo 17 dicembre a Nyon conosceranno il nome delle loro avversarie nella fase finale della competizione.

Il Napoli è in assoluto la migliore delle terze, mentre l’Inter è già sicura di essere comunque nelle prime quattro: questo vuol dire che sia i partenopei sia i nerazzurri saranno teste di serie al sorteggio e quindi sfideranno una delle squadre che hanno chiuso il girone di Europa League al secondo posto o una delle peggiori quattro terze classificate in Champions.

Considerato che le squadre dello stesso Paese possono incontrarsi soltanto dai quarti di finale in poi, si annuncia un sorteggio benevolo per Napoli e Inter, che sono già sicure di evitare i pericoli Chelsea e Arsenal, oltre a Zenit, Dinamo Kiev ed Eintracht. Un cammino che si annuncia dunque in discesa per le nostre squadre, che sono tra le favorite per la vittoria finale anche secondo i bookmakers, soprattutto il Napoli.

Per gli azzurri in Europa League si accende la sfida contro il loro passato, ovvero contro Maurizio Sarri. Nelle scommesse sulla squadra vincitrice del trofeo infatti, riferisce Agipronews, gli azzurri partono dalla terza posizione, a quota 11,00, all'inseguimento proprio del Chelsea del tecnico toscano, che al momento è favorito a 5,00. Davanti ad Ancelotti, oltre ai Blues, c'è solo l'Arsenal a 7,00, mentre alle spalle del Napoli si piazza il Siviglia a 15,00. Più alta la quota per l'Inter, che viene data a 17,00 davanti a Milan e Lazio, entrambe a 26,00.