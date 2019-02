Europa League, Zurigo-Napoli 1-3: ottavi ipotecati

14/02/2019

LA PARTITA

Tanta, troppa differenza quella tra Zurigo e Napoli, con la squadra di Ancelotti brava a far pesare sul campo tutta la distanza che c’è con gli svizzeri per qualità dei singoli e organizzazione complessiva di gioco. Il rischio è quello di sottovalutare l’avversario, ma il Napoli nei primi 45 minuti di gioco non cade in questo errore, gestisce il pallone e accelera a piacimento, facendo così perdere l’orientamento alla difesa dello Zurigo. Se a tutto questo si aggiungono anche errori evitabili da parte dei padroni di casa che spalancano la via della rete al Napoli il quadro è completo. Al 12’ Brecher prova a far partire l’azione dal basso, ma quando il pallone torna tra i suoi piedi il controllo è sbagliato, Milik è pronto allo scippo e a mettere Insigne nelle condizioni di calciare a porta vuota per il gol del vantaggio. Continua a giocare il Napoli che sente la possibilità di ampliare il divario e al 22’ colpisce ancora. Callejon e Insigne duettano, pallone largo per Malcuit che mette in mezzo, il capitano azzurro (dopo l’addio di Hamsik) manca il pallone, non lo spagnolo che lo mette di prima all’angolo basso. Zielinski, Milik e Koulibaly potrebbero già rendere molto pesante per lo Zurigo il passivo prima del riposo, ma il primo tempo si chiude comunque con il Napoli in totale e assoluto controllo della situazione.



La squadra di Ancelotti rientra in campo dagli spogliatoi con un atteggiamento un po’ meno risoluto rispetto al primo tempo, in più lo Zurigo ci mette più convinzione e organizzazione e così gli svizzeri provano a costruirsi un momento positivo all’interno della partita. Meret però rimane sempre senza impegni e quando la squadra di Ancelotti decide di accelerare le giocate non ci sono molti problemi per arrivare vicino alla porta svizzera. Brecher però è attento e non permette al Napoli di arrotondare il punteggio, almeno fino al 77’ quando Callejon per l’ennesima volta trova spazio libero davanti a sé. Lo spagnolo corre e mette il pallone al limite dell’area, dove Milik attacca la porta e lascia alle spalle spazio libero per Zielinski. Controllo in corsa, finta per far sedere due avversari e destro forte da dentro l’area sul primo palo che vale il terzo gol del Napoli. Qualificazione ipotecata per la squadra di Ancelotti che però non riesce a mantenere inviolata la propria porta: all’83’ infatti calcio di rigore per lo Zurigo per un fallo di mano di Maksimovic e Kololli, tra i migliori dei suoi, con il cucchiaio trova il secondo gol della sua Europa League. Emozioni anche nei minuti di recupero perché prima il Napoli rischia di rovinarsi la partita, concedendo a Kryeziu di calciare al volo dal limite, con il pallone che sbatte su palo e traversa prima di tornare in campo. Meret è poi bravo a respingere anche il tentativo da vicino di Khelifi, con il Napoli che poi potrebbe trovare il quarto gol con la fuga in contropiede di Ounas, ma ancora una volta Brecher si oppone. La vittoria per Ancelotti è netta e senza appello, ma al ritorno al San Paolo servirà evitare pericolosi e inopportuni cali di tensione.