Europa League, Napoli sfortunato: c'è l'Arsenal ai quarti

Urna di Nyon sfortunata per il Napoli, che nei quarti di Europa League ha pescato una delle avversarie più temibili, l'Arsenal. Gli azzurri disputeranno la gara di andata fuori casa (11 aprile), per evitare la doppia sfida in contemporanea a Londra nel ritorno. Ritorno al San Paolo il 18 aprile. Poi eventuale semifinale con la vincente di Villarreal-Valencia. Slavia Praga-Chelsea e Benfica-Eintracht gli altri accoppiamenti.