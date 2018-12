Europa League: Inter e Napoli in prima fascia. Per la Lazio urna bollente: pericoli Chelsea e Arsenal

13/12/2018

Sono rimaste 32 squadre in Europa League e ci sono tre italiane. Napoli, Inter e Lazio conosceranno lunedì prossimo i rispettivi avversari nei sedicesimi il 14 e il 21 febbraio prossimi. Partenopei e nerazzurri saranno in prima fascia, mentre i biancocelesti nella seconda: i derby, però, non saranno possibili.



Le squadre di Ancelotti e Spalletti, retrocesse dalla Champions League si sono assicurate la prima fascia e quindi un sorteggio più semplice perché tra le 4 migliori terze dei gironi: i pericoli sono turchi con Galatasaray e Fenerbahce e lo Shakhtar Donetsk.



Per Inzaghi, secondo nel gruppo H, l'urna è bollente: i rischi sono tanti e parlano principalmente inglese. C'è da evitare il Chelsea di Sarri e l'Arsenal di Emery, ma anche Siviglia e Valencia sono da temere.



PRIMA FASCIA

NAPOLI

INTER

Salisburgo

Zenit

Arsenal

Villarreal

Eintracht

Genk

Siviglia

Dinamo Kiev

Chelsea

Valencia

Betis

Dinamo Zagabria

Benfica

Bayer Leverkusen



SECONDA FASCIA

LAZIO

Zurigo

Celtic

Olympiacos

Slavia Praga

Fenerbahce

Sporting Lisbona

Rapid Vienna

Malmo

Krasnodar

Rennes

Bate Borisov

Bruges

Galatasaray

Shakhtar Donetsk

Viktoria Plzen