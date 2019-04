Europa League: Arsenal-Napoli 2-0, agli azzurri ora serve l'impresa

11/04/2019 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

Il Napoli torna da Londra con le ossa rotte, dopo aver regalato un tempo all'Arsenal e con il rammarico di non essere riuscito a segnare quel gol che avrebbe reso meno complicata la gara del San Paolo tra sette giorni. Ancelotti aveva chiesto ai suoi "coraggio e chiarezza strategica), un messaggio che Insigne e compagni non hanno assolutamente compreso, disputando il più brutto primo tempo della loro avventura europea, Champions compresa. L'Arsenal è subito partito fortissimo, con un pressing a tutto campo che ha mandato in tilt il centrocampo azzurro, mai capace di far ripartire l'azione e in costante difficoltà contro una squadra che atleticamente è stata superiore. I Gunners non sono solo corsa, ma hanno tanta tecnica grazie a Ramsey e Ozil: il gallese, futuro juventino, ha fatto il primo sgarbo ai partenopei, aprendo il match dopo un assist al bacio di Maitland-Niles, un treno sulla fascia destra. In serate come questa conta anche un pizzico di fortuna e la Dea Bendata ha baciato la squadra di Emery in occasione del 2-0 di Torreira, visto che la sfortunata deviazione di Koulibaly. Il Napoli del primo tempo è tutto in un tiro al 45' di Insigne, che spreca da ottima posizione.



Ancelotti non cambia nessuno, ma il messaggio della vigilia ora è arrivato forte e chiaro. E' un altro Napoli quello che scende in campo nella ripresa, che concede spazi al contropiede degli inglesi, ma finalmente crea grattacapi alla retroguardia avversaria, che ha in Nacho Monreal l'anello debole. Non a caso la più ghiotta occasione arriva da quella parte, con Insigne che gli scappa via e mette in area un pallone che clamorosamente Zielinski spara alto in spaccata. La gara è più equilibrata, anche se Meret è costretto agli straordinari su Ramsey e Maitland-Niles ed è poi graziato dallo stesso gallese. Entrano uno dopo l'altro Milik, Younes e Ounas, ma solo l'algerino prova a dare la scossa. In vista del ritorno Ancelotti deve ripartire dal secondo tempo: l'Arsenal se attaccato va in difficoltà e fargli tre gol è difficile ma non impossibile. Con la spinta del San Paolo tutto è possibile, a patto di evitare gli errori commessi all'Emirates.