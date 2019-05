Europa League: Arsenal in finale, Chelsea costretto ai supplementari

09/05/2019

L' Arsenal è la prima finalista di Europa League . I Gunners di Emery, dopo il 3-1 dell'andata, battono il Valencia anche in Spagna. Al "Mestalla" finisce 4-2 per gli inglesi: padroni di casa per due volte avanti con Gameiro; l'Arsenal risponde con Aubameyang e Lacazette, poi dilaga con l'ex Borussia Dortmund. Chelsea-Eintracht Francoforte 1-1: Jovic replica a Loftus-Cheek. I Blues di Maurizio Sarri sono costretti ai supplementari .

VALENCIA-ARSENAL 2-4

Dopo il 3-1 dell’andata, l’Arsenal riesce a non subire la temutissima remuntada (molto in voga ultimamente nelle competizioni europee) e vola così alla finale di Europa League per la seconda volta nella sua storia. Il primo squillo del Valencia arriva all’8’, quando Gayà va via sulla sinistra a Maitland-Niles; il pallone arriva a Guedes che spara col destro in piena area ma la sfera termina alta sopra la traversa. Passano appena 3 minuti e il Valencia trova il gol che può riaprire il doppio confronto: Rodrigo fugge sulla sinistra e mette in mezzo un pallone sporcato da Koscielny. Sul secondo palo c’è Gameiro che anticipa Monreal e insacca a porta vuota. La speranza di ribaltare tutto, però, viene subito spenta dagli uomini di Emery, che pareggiano al 17’: lungo rinvio di Cech, Gabriel e Garay sbagliano l’uscita e, sulla sponda aerea di Lacazette, Aubameyang trafigge Neto con un grande esterno destro. Tutto da rifare per gli spagnoli, che accusano il contraccolpo e rischiano di subire l’1-2 su una girata di prima intenzione di Lacazette che scheggia il palo esterno. I Gunners riescono comunque a mettere le mani sulla finale di Baku a inizio ripresa grazie allo stesso attaccante francese: Lacazette controlla bene l’assist di Torreira, si gira e fulmina Neto con un destro perfetto che si insacca nell’angolino basso di sinistra. Partita in ghiaccio al 50’. Gameiro segna il 2-2 al 58’ con una carambola; Aubameyang, invece, si porta a casa il pallone siglando nel finale la sua tripletta (al 69' e all'88', in entrambe le circostanze sul primo palo) che fissa il risultato definitivo sul 2-4. L’Arsenal torna a disputare una finale di Europa League dopo 19 anni.