Europa League, allarme ultras per le sfida di Lazio e Napoli

19/02/2019

1000 tifosi della Lazio al seguito della squadra a Siviglia. 2000 in arrivo a Napoli da Zurigo. Sale l’allarme ultras in vista delle gare di ritorno di Europa League che vedono coinvolte le due squadre italiane. Si teme il rischio di ripercussioni dopo quanto avvenuto una settimana fa.

A Roma, la sera prima della gara, in un pub di proprietà di tifosi della Lazio, al Rione Monti, scoppiò una rissa finita con tre accoltellati dopo una spedizione di circa 50 presunti ultras biancocelesti armati di coltelli e bastoni.

C’è allerta anche a Napoli dopo quanto accaduto a Zurigo prima della gara di andata, quando ci fu uno scontro violento tra gli appartenti della curva A del Napoli ed un gruppo di ultras svizzeri con un bollettino finale di cinque persone arrestate e un poliziotto ferito. A Napoli in arrivo molti cani sciolti del tifo elvetico e si teme una vendetta da parte di quelli azzurri.