Clima teso in casa Chelsea, lite tra Sarri e David Luiz

28/05/2019

Clima tutt'altro che sereno in casa Chelsea a 24 ore dalla finale di Europa League contro l'Arsenal. Come testimoniato dalla nostra inviata a Baku, Irma D'Alessandro, durante la rifinitura in campo è scoppiato un diverbio tra Maurizio Sarri e David Luiz. Dopo una prima mezz'ora trascorsa con il classico riscaldamento in un'atmosfera tranquilla, la squadra è stata divisa in gruppi per provare punizioni e calci di rigore. A un certo punto l'allenatore italiano si è avvicinato al difensore (che poco prima aveva avuto uno scambio di opinioni con Higuain) e i due si sono messi a discutere.