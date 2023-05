Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "La Roma è forte, ma possiamo farcela"

© Getty Images

Xabi Alonso carica i suoi in vista della semifinale di ritorno di Europa League, in cui il Bayer Leverkusen è chiamato a rimontare l'1-0 incassato dalla Roma all'Olimpico: "A Roma la partita è stata molto combattuta, ci aspettiamo lo stesso domani - le parole del tecnico spagnolo in conferenza -. Sento l'energia della squadra, daremo tutto fino all'ultimo secondo perché abbiamo la possibilità di raggiungere una finale. L'esperienza dell'andata ci aiuterà Servirà equilibrio tra intensità, passione e buona difesa: abbiamo di fronte un avversario forte, ma se diamo tutto nel nostro stadio e con i nostri tifosi possiamo farcela".