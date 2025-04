Verso Bodo-Lazio, Baroni: "Non pensiamo al derby. Castellanos solo part-time"

Nel freddo polare dell'Aspmyra Stadion la Lazio si appresta a scendere in campo per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo-Glimt. Nonostante un cammino europeo di assoluto livello e la piena lotta per un posto in Champions League anche attraverso il campionato, al primo anno in biancoceleste Marco Baroni sta facendo i conti con un ambiente teso: "Io sono concentrato sul presente, troppo per pensare ad altro. La pressione fa parte del lavoro e più si fa qualcosa di importante e più la tensione aumenta".