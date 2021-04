United, Solskjaer avverte la Roma: "Chiudere con un trofeo sarebbe una gran cosa"

VERSO ROMA-MANCHESTER UNITED

Il tecnico norvegese: "Sarà uno spareggio, ma è ora di fare il salto di qualità"

L'attesa è tanta, la tensione con l'avvicinarsi della semifinale d'andata di Europa League cresce per Roma e Manchester United con la finale a un passo che riqualificherebbe l'intera stagione di entrambe. "La Roma è una squadra esperta e che sa difendersi bene - ha commentato il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer -. poi hanno Dzeko, lo conosciamo tutti e merita un'attenzione particolare". Nel cammino europeo lo United ha già eliminato il Milan: "Abbiamo buoni precedenti con le italiane, se chiuderemo la stagione con una finale e un trofeo sarebbe una gran cosa".

Il tecnico norvegese non si fida delle difficoltà che la Roma sta attraversando in campionato dove non vince da tre giornate ed è reduce dal ko di Cagliari: "E' uno spareggio europeo importante, lo viviamo così. La Roma è un club con tradizione e storia e faremo grande attenzione sperando di arrivare in finale".

Anche lo United ha frenato nel weekend, fermato sullo 0-0 dal Leeds di Bielsa: "Dovremo fare meglio, sicuramente - ha commentato invece Maguire al sito ufficiale del Man United -, serve più cinismo negli ultimi metri. Contro la Roma sarà uno scontro duro, ma sarà una grande settimana a cui arriviamo col pieno di fiducia". Tra l'andata e il ritorno della semifinale, lo United giocherà in casa del Liverpool: "Saranno tre grandissime partite - ha ribadito Luke Shaw, il difensore che ha creato più occasioni nei cinque maggiori campionati europei quest'anno -, specialmente le due contro i giallorossi che definiranno la nostra stagione. Già nelle ultime due stagioni siamo arrivati in semifinale, ma non è andata bene, quindi dobbiamo fare un passo avanti e vincere la competizione".

Stesso pensiero per Matic: "E' giunta l'ora di andare in finale e vincere questo trofeo, ma sarà dura e rispettiamo la Roma perché ha una buona rosa e un ottimo allenatore. Sarà una doppia sfida interessante".