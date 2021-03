United, Maguire è carico: "Milan grande squadra, sfida emozionante"

EUROPA LEAGUE

E' carico Harry Maguire in vista del primo round di Europa League contro il Milan. "Da ragazzo seguivo sempre il Milan, che è una grande squadra - ha spiegato il capitano del Manchester United -. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto chi ci era toccato eravamo esaltati". "Sarà una sfida difficile ed emozionante", ha aggiunto. Getty Images

"Diogo Dalot è in prestito dallo United e sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito - ha continuato Maguire -. Sappiamo che il Milan è forte: quest'anno va anche bene in campionato, dunque sarà una gara difficile", ha aggiunto. "Siamo migliorati nettamente - ha proseguito, parlando dello statro di forma dello United -. Sono arrivato due anni fa e la gente non pensava che saremmo arrivati fra le prime quattro, invece ci siamo riusciti". "Poi inizia la stagione successiva e la gente pensa di nuovo che non arriverai fra le prime quattro - ha aggiunto -. Poi però ti ritrovi secondo e tutti iniziano a dire: 'il Manchester United è secondo, dovrebbe lottare per il primo posto'. È sempre cosi'... è una questione di pretese, pretese e pretese".

"La nostra mentalità è cambiata. Ora siamo più costanti - ha concluso il capitano dei Red Devils -. Ovviamente è stato brutto essere eliminati dalla Champions League, ma siamo in buona posizione in Premier League e dobbiamo consolidarla".

RASHFORD VERSO IL FORFAIT COL MILAN

Il Manchester Utd dovrà quasi certamente rinunciare a Marcus Rashford per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan. Secondo la stampa inglese, l'infortunio alla caviglia patito nel derby contro il City è meno grave del previsto ma comunque costringerà l'attaccante ad un breve periodo di stop. Secondo il Telegraph, il 23enne Rashford lunedì è stato sottoposto ad esami che per fortuna non hanno rivelato danni ai legamenti ma soltanto lividi e gonfiore.