Tottenham, Postecoglou: "Vicario starà fuori diversi mesi"

Il tecnico degli Spurs ha anche detto di "non vedere l'ora" di incontrare Claudio Ranieri: “È incredibile. Dimostra la passione che ha per il gioco, perché sono sicuro che ci sono modi molto più facili e semplici per lui di vivere la sua vita ora, ma ha ancora quella passione dentro. Non ho mai incontrato un calciatore che mi ispirasse così tanto, perché è sempre bello incontrare alcune di queste persone che hanno avuto un impatto enorme nel calcio, in particolare nel mio campo di allenatore e lui è sempre apparso come un gentiluomo. Dimostra che quel 'tarlo' che hai come allenatore, di stare lì essere sulla linea laterale, non ti abbandona mai. Quindi, sì, non vedo l’ora di incontrarlo”.