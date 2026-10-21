Spalletti: "Kolo e Woltemade titolari. Ho parlato con i ragazzi e sono uscite cose interessanti"

"Se ho preteso troppo dalla squadra? L'essenziale è fare le cose in modo convinto e determinato. Si pigia sull'acceleratore al massimo per le scelte che si fanno, che devono essere sempre a livello di squadra. Cosa chiedo per la partita contro il Rennes? Di ragionare di più e non essere così impulsivi e individualisti nelle cose, ma essere più squadra, più blocco e uniti nelle scelte che si fanno. Il Rennes è una squadra disponibile a giocare a campo aperto, molto diretta con continui ribaltamenti di fronte. Poi ha il capocannoniere Lepaul che ha fatto vedere che è un gran calciatore. Bisognerà essere molto attenti a valutare i momenti della partita. Stanno facendo un bel campionato, sono sesti ma a un punto dal comando. Hanno entusiasmo e per noi è un banco di prova importante per capire cosa dobbiamo lasciare dalla partita precedente e invece quello che dobbiamo consolidare con il nostro comportamento".